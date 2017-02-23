Силовики обезвредили «террористов» в Черемхове в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили «террористов», захвативших «заложников» в Черемхове в Иркутской области. Командно-штабные учения прошли в межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в оперативном штабе в Иркутской области.

В рамках учений сотрудники полиции заблокировали «террористов» и оцепили прилегающую к зданию территорию, эвакуировали граждан. Руководителем оперативного штаба принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении в Черемхове соответствующего правового режима.

В кратчайшие сроки в Черемхово прибыла группировка оперативного штаба. Вместе с этим была организована работа по информированию населения о происходящих событиях и об ограничениях прав граждан, связанных с действием режима КТО.

«Во время радиопереговоров с “террористами” стали известны их требования: освобождение из мест лишения свободы нескольких заключенных и предоставление транспорта для беспрепятственной эвакуации всей террористической группы из Черемхова», — говорится в сообщении штаба.

Финалом антитеррористических учений стало проведение оперативно-боевого мероприятия сотрудниками подразделения специального назначения Росгвардии. При этом штурмовые группы отработали различные варианты нейтрализации условных террористов и освобождения заложников как внутри здания, так и снаружи при посадке в автобус.

В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий привлеченных подразделений. Руководством отмечен высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях КТО.