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09:18 (мск), источник: "Российская газета"

Генпрокуратура попросила отмены приговора осужденной за репост Чудновец

Заместитель Генерального прокурора РФ попросил Верховный суд приговор работнице детсада Евгении Чудновец, осужденной за репост видео в соцсети.

Как передает пресс-служба инстанции, Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор по уголовному делу жительницы Курганской области. «Поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

Напомним, Чудновец скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств вожатых над мальчиком в летнем лагере. 8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детского порнографического контента (статья 242.1, часть 2 УК РФ) и приговорил к шести месяцам колонии. Позднее уже Курганский облсуд смягчил наказание до пяти месяцев — срок наказания женщины истекает 8 апреля. Сейчас она находится в нижнетагильской колонии в Свердловской области.

Решение об отмене приговора может принять Курганский облсуд, если Верховная инстанция согласится с предложением заместителя Генпрокурора и возбудит кассационное производство.

Ранее высказывалось мнение, что дело Евгении Чудновец должно подлежать помилованию. Сама она, однако, такой вариант не рассматривает. Как говорит ее гражданский муж Андрей Мясников, это означало бы, что она признала свою вину. «Но ей не за что просить прощения: она не совершала ничего противозаконного. В ее действиях не было никакого плохого мотива. Она будет добиваться полного оправдания и реабилитации через суды», — заявил он в беседе с «РГ».

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