Владимир Городецкий поздравил солдат с Днем защитника Отечества

На полигоне в Шилово губернатору показали винтовки, пистолеты, современные модификации автомата Калашникова. Среди экспонатов выставки были пулемет Максим и винтовка Мосина. Во время общего построения Городецкий вручил грамоты и благодарственные письма особо отличившимся.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Мы благодарны вам, что вы сегодняшними днями своей службы, подтверждаете те подвиги, которые совершали наши отцы и деды, прадеды в годы самой трагической войны XX века — Великой Отечественной. Вы славные продолжаете традиции воинов-сибиряков, воинов-защитников».