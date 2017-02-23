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09:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владимир Городецкий поздравил солдат с Днем защитника Отечества

Поздравить с днем защитника Отечества и пообщаться с солдатами. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня встретился с бойцами отряда специального назначения.

На полигоне в Шилово губернатору показали винтовки, пистолеты, современные модификации автомата Калашникова. Среди экспонатов выставки были пулемет Максим и винтовка Мосина. Во время общего построения Городецкий вручил грамоты и благодарственные письма особо отличившимся.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Мы благодарны вам, что вы сегодняшними днями своей службы, подтверждаете те подвиги, которые совершали наши отцы и деды, прадеды в годы самой трагической войны XX века — Великой Отечественной. Вы славные продолжаете традиции воинов-сибиряков, воинов-защитников».

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