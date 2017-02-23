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08:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский ученый изобрел новый способ получения энергии

Новосибирский ученый Олег Сотников изобрел новый способ получения энергии. Разработку уже оценили в Правительстве страны. Алена Беляева расскажет подробнее.

Источник: Вести - Новосибирск

Алена Беляева, корреспондент: Задача — получить дешевую энергию. Сюда пускаем газ, этот огромный железный гигант его перерабатывает и кажется эксперимент удался. В двух словах разработка простая. На самом деле больше 5 лет работы, планов, постоянных усовершенствований, и процессов, непонятных далёкому от физики обывателю.

Внутри барабана — плазма. В энергию она превращается под воздействием температуры. 150 миллионов градусов. Больше, чем на поверхности солнца. Кажется — не реально! Олег Сотников — аспирант Института Ядерной физики — доказал — невозможное — возможно!

Олег Сотников, разработчик проекта: Будут произведены… промышленный реактор который в конечном итоге придет на замену действующему ядерному реактору. Это будет еще одним источником энергии.

Аналоги, конечно, есть, за рубежом. Но, их — единицы. И все они уступают нашей концепции. Говорить о выходе на рынок большой энергетики, еще очень рано. Впереди еще много испытаний и работы. Но, первый шаг сделан. И сделали его новосибирцы.

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