Умер украинский актер Алексей Петренко
В России на 79-м году жизни умер украинский актер Алексей Петренко. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
В России на 79-м году жизни умер украинский актер Алексей Петренко. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
О причинах смерти актера не сообщается.
Петренко известен ролями американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить», купца Кнурова в «Жестоком романсе», аббата Фариа в «Узнике замка Иф», писателя Артура Конан Дойля в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе».
Отмечается, что актер родился в 1938 году в селе Чемер Черниговской области.
С 1961 года по распределению оказался в Запорожском
C 1977 года Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной.
С 1991 года был штатным актером Киностудии им. М. Горького.
Фильмография актера насчитывает около 80 картин.