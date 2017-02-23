Умер украинский актер Алексей Петренко

О причинах смерти актера не сообщается.

Петренко известен ролями американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить», купца Кнурова в «Жестоком романсе», аббата Фариа в «Узнике замка Иф», писателя Артура Конан Дойля в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе».

Отмечается, что актер родился в 1938 году в селе Чемер Черниговской области.

С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году его пригласили в Ленинградский театр им. Ленсовета.

C 1977 года Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной.

С 1991 года был штатным актером Киностудии им. М. Горького.

Фильмография актера насчитывает около 80 картин.