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10:00 (мск), источник: Publika.md

Министерство культуры предлагает превратить библиотеки в многофункциональные центры

В библиотеках нашей страны можно будет не только взять книги, но и отдохнуть, а также приобрести новые навыки.

Источник: Publika.md

В современные многофункциональные центры их предлагает превратить Министерство культуры. Инициативу одобрили в профильной парламентской комиссии.

В Страшенской районной библиотеке уже открыли несколько детских кружков.

«Вышиваем, получится свечка. Планируем, что здесь будут синий цвет, красный и жёлтый. Это не просто библиотека, мы здесь получаем знания».

Два года назад в рамках программы «Новотека» библиотеку оснастили компьютерами. Пользуются ими не только дети, но и люди преклонного возраста, которые только осваивают электронную технику.

«Например, рецепты пирога».

«Компьютеры сейчас очень нужны, поэтому нужно уметь ими пользоваться. Прихожу сюда, учусь».

Книжный фонд Страшенской библиотеки насчитывает почти 100 тысяч наименований.

«Где-то прочитала, что родители делают нас людьми, а книги — позволяют ими оставаться. Не представляю свою жизнь без чтения».

«Я выбрал эту книгу по рекомендации друзей. Мне нравится история».

«Библиотеки могут оказывать очень много услуг. Но это нужно закрепить в законодательстве, чтобы процедура была понятна населению и местным органам власти», — заявила директор Страшенской райбиблиотеки Надежда Пэдуре.

Если в библиотеке в Страшенах созданы все условия для оказания современных услуг читателям, в селе Рэдены того же района здание библиотеки не отапливается, а электроэнергию здесь отключили почти 20 лет назад.

«Все книги, которыми читатель должен пользоваться на месте, например, энциклопедии, я отдаю на дом, потому что не могу оставить здесь детей, они замерзнут», — сказала директор библиотеки в Рэденах Лидия Панфил.

Местные власти утверждают, что занимаются решением этой проблемы.

«В этом году планируем подать заявку на участие в программе “Новотека”. Посмотрим, какое из зданий будет соответствовать требованиям инвесторов. Затем учреждение получит компьютеры», — сообщил мэр коммуны Рэдены Пётр Рэбдэу.

В Министерстве культуры уверены: разработанный проект выведет библиотеки на новый уровень.

«Мы говорим о новой роли библиотек в современном обществе, говорим о расширении спектра услуг. Их перечень будет прописан в регламенте. Суть этого закона в том, что он не ограничивает библиотеки в выборе услуг», — отметил замминистра культуры Игорь Шаров.

Проекту теперь предстоит получить одобрение парламента. Всего в Молдове — почти 1300 библиотек. Около тысячи из них модернизированы в рамках проекта «Новотека».

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