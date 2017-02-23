Жителя Жанаозена оштрафовали на 113 тыс. тенге за «неправильную молитву»

По мнению местного имама, таким возгласом люди грубо нарушают традиции ханафитского мазхаба, официально принятого в Казахстане.

Разгневанный священнослужитель написал заявление в ДВД города с требованием привлечь «вероотступника» к ответственности.

Дело дошло до суда, в результате «нарушителя» оштрафовали на 50 МРП (113 450 тенге) за «воспрепятствование религиозной деятельности».

В отделе информационного обеспечения Мангистауского областного суда подтвердили, что житель Жанаозена был признан виновным по статье 490 пункту 2. Приговор в законную силу не вступил, апелляция по этому делу пройдет 27 февраля.

Защищать права верующего взялся известный адвокат Галым Нурпеисов. Он заявил, что это не просто абсурд, но грубейшее нарушение закона о религиозной деятельности.

«Опасность подобных прецедентов заключается в том, что из светского государства мы скатываемся в теократическое. Религиозные деятели, используя административный государственный аппарат, начинают диктовать людям, как следует вести себя в мечетях и церквях», — отметил адвокат.

Между тем, сами горожане обратились с жалобой в Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА призвало духовенство Жанаозена немедленно отозвать судебный иск. Направлены письма в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой дать правовую оценку инциденту.

Кроме того, мусульманские лидеры рекомендовали руководству ДУМК рассмотреть вопрос о соответствии жанаозенского священнослужителя занимаемой должности.

«Подобные решения не только попирают законные права людей, но наносят удар по имиджу государства, представляя его в карикатурном виде», — подчеркнул в своем послании Верховному муфтию глава СМК Телибеков.