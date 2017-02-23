Мужской праздник порадовал жителей Приморья вдвойне

После возложения венков к мемориалу боевой славы ТОФ празднование Дня защитника Отечества переместилось на площадь Борцов. Около двух тысяч человек приняли участие в праздничном мероприятии.

Дети и их родители устремились к выставке боевой техники на колесах, ветераны подтянулись к мемориалу города воинской славы, торговцы раскинули лотки с вербой и угощеньями.

Впрочем, главное угощенье — солдатский перекус из каши и чая с батоном — раздавалось на площади организованно и совершенно бесплатно. Полевая кухня начала раздачу каши и чая в 12.35.

Однако очереди избежать не удалось — около полутысячи человек выстроились на площади длинной змейкой за бесплатным угощением. В очереди было замечено много веселящихся представителей Поднебесной, в основном это, конечно, студенты.