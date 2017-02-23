Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
8 способов поклеить обои иначе
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужской праздник порадовал жителей Приморья вдвойне

В День защитника Отечества жителей и гостей Владивостока радовала не только солдатская каша с тушенкой, но и солнечная погода, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

После возложения венков к мемориалу боевой славы ТОФ празднование Дня защитника Отечества переместилось на площадь Борцов. Около двух тысяч человек приняли участие в праздничном мероприятии.

Дети и их родители устремились к выставке боевой техники на колесах, ветераны подтянулись к мемориалу города воинской славы, торговцы раскинули лотки с вербой и угощеньями.

Впрочем, главное угощенье — солдатский перекус из каши и чая с батоном — раздавалось на площади организованно и совершенно бесплатно. Полевая кухня начала раздачу каши и чая в 12.35.

Однако очереди избежать не удалось — около полутысячи человек выстроились на площади длинной змейкой за бесплатным угощением. В очереди было замечено много веселящихся представителей Поднебесной, в основном это, конечно, студенты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В роддоме Владивостока пекут блины и оладьи
Япония осудила планы по размещению дивизии РФ на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные готовят штурм аэропорта Мосула
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь