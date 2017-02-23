Мужской праздник порадовал жителей Приморья вдвойне
В День защитника Отечества жителей и гостей Владивостока радовала не только солдатская каша с тушенкой, но и солнечная погода, об этом сообщает ИА «Дейта».
В День защитника Отечества жителей и гостей Владивостока радовала не только солдатская каша с тушенкой, но и солнечная погода, об этом сообщает ИА «Дейта».
После возложения венков к мемориалу боевой славы ТОФ празднование Дня защитника Отечества переместилось на площадь Борцов. Около двух тысяч человек приняли участие в праздничном мероприятии.
Дети и их родители устремились к выставке боевой техники на колесах, ветераны подтянулись к мемориалу города воинской славы, торговцы раскинули лотки с вербой и угощеньями.
Впрочем, главное угощенье — солдатский перекус из каши и чая с батоном — раздавалось на площади организованно и совершенно бесплатно. Полевая кухня начала раздачу каши и чая в 12.35.
Однако очереди избежать не удалось — около полутысячи человек выстроились на площади длинной змейкой за бесплатным угощением. В очереди было замечено много веселящихся представителей Поднебесной, в основном это, конечно, студенты.