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09:53 (мск), источник: СуперОмск

Виктор Назаров: Каждый мужчина — это защитник Отечества, независимо от того, служил он в армии или нет

«СуперОмск» поднял тему «Чей праздник 23 февраля?» в нескольких интервью с первыми лицами города и области, за плечами которых годы военной службы имеются.

Спикеры также поделились традиционными военными рассказами и поздравили виновников этого торжества с праздником.

Губернатор Виктор Назаров армейскую службу проходил в 1980—1982 годах во Владивостоке в дивизии морской пехоты — батальоне плавающих танков.

Служил успешно, уже через полгода став заместителем командира взвода и командиром плавающего танка.

— Виктор Иванович, есть стереотип, что поздравлять с 23 февраля нужно только тех, кто служил в армии, согласны ли вы с ним? Или мужчины тоже заслуживают своего праздника?

— Каждый мужчина — это защитник Отечества, независимо от того, служил он в армии или нет. Потому что каждый понимает, что за его спиной стоят дети, женщины, старики… Если наступят трудные времена для Родины, то оружие в руки возьмут все мужчины. Наша страна не проиграла ни одной войны. У нас хорошая профессиональная армия. Но мы сильны не только этим, а, прежде всего, тем, что умеем объединяться всем миром, всем народом.

— Желаете ли вы отслужить нынешней молодежи, своему сыну, внуку?

— Да, потому что в армии происходит становление мужчины. Это еще и путь познания себя, преодоления своих слабостей. А сможешь ли ты уйти от маминых пирогов и борщей и пройти первое испытание взрослой жизни? И когда наступает дембель, ты понимаешь, что стал сильнее и мудрее.

— Что во время службы в армии вам запомнилось больше всего?

— Подготовка морских пехотинцев очень серьезная. Обычным шагом мы никогда не ходили, передвигались только бегом. Все государственные праздники «отмечали» марш-бросками — по 15 км. бегом между сопок туда и столько же обратно. А в будни каждое утро пробегали 6 км. и отрабатывали приемы рукопашного боя — это была легкая разминка перед завтраком.

Во время учений танки погружались в воду метра на три, а мы должны были выбраться из них и выплыть. Но больше всего запомнилась обкатка танками — когда ты лежишь в окопе, а прямо над тобой проезжает танк. Это в том числе и психологическая подготовка — учишься оставаться устойчивым в любой ситуации, преодолевать свой страх, преодолевать себя….

До службы в армии я занимался спортом, борьбой, поэтому физические нагрузки мне давались легко. Но я видел, как мучились неподготовленные ребята. И дело не только в том, что им было физически тяжело, а еще и стыдно быть слабым звеном, подводить коллектив. Если кто-то один отставал во время марш-броска, то командиры наказывали всех, поэтому нам приходилось брать товарища под руки и тянуть его на себе. Ну, а если кто-то не мог быстро подтянуться нужное количество раз, то мы вынуждены были его ждать и все это время дружно отжиматься.

Морская пехота прививает чувство ответственности не только за себя, но и за других. Учит держать себя в хорошей форме, правильно ставить себя в мужском коллективе, всегда сохранять чувство собственного достоинства. Армия — школа жизни для мужчин, и её уроки запоминаются навсегда.

— Что вы пожелаете нашим защитникам Отечества, тем, кто сейчас служит в армии?

— Гордитесь тем, что вы служите в лучшей армии мира! Достойно несите свое воинское звание. Старайтесь всегда и во всем стать лучшими.

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