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10:06 (мск), источник: 112.ua

Погода на сегодня: В Украине ожидаются дожди, температура до +14

В четверг, 23 февраля, на всей территории Украины прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Источник: 112.ua

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +12, на севере будет холоднее — от +5 до +8. В восточных областях днем до +10. Теплее всего будет на юге — до +14.

В Киеве также ожидается дождь, температура воздуха днем от +6 до +8.

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