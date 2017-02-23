Погода на сегодня: В Украине ожидаются дожди, температура до +14
В четверг, 23 февраля, на всей территории Украины прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В четверг, 23 февраля, на всей территории Украины прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +12, на севере будет холоднее — от +5 до +8. В восточных областях днем до +10. Теплее всего будет на юге — до +14.
В Киеве также ожидается дождь, температура воздуха днем от +6 до +8.