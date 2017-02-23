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09:34 (мск), источник: БЕЛТА

Литовцы и поляки вводят моду на корпоративные уикенды в Гродно

23 февраля, Гродно /Елена Стасюкевич — БЕЛТА/. Литовцы и поляки вводят моду на корпоративные уикенды в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Турфирмы начали организовывать новый вид туров для иностранцев в безвизовую зону Гродненской области. Это корпоративные поездки для компаний, желающих отметить какое-либо событие путешествием в Беларусь. Интерес к такому виду туризма проявили сами зарубежные фирмы, чьи запросы сразу же удовлетворили турагентства, сообщил начальник управления Олег Андрейчик. Так, например, среди зарегистрировавшихся на корпоративный уикенд в Гродно банковская компания из Польши, которая намерена привезти сюда около 200 сотрудников.

Турфирмы готовы предоставить разнообразную программу для корпоративного туризма — познавательную, со спортивным уклоном или развлекательную, в зависимости от пожеланий, отметили в управлении.

Безвизовый режим в парке Августовский канал, включая Гродно и окрестности, действует с 26 октября. За это время правом посетить регион без виз воспользовались 4,2 тыс. иностранцев, а зарегистрировались более 4,7 тыс. Более половины пересекших границу — граждане Литвы, на втором месте по массовости среди безвизовых гостей поляки. Постоянными туристами стали также граждане Латвии и Германии. Всего же без виз областной центр и его окрестности посетили граждане более чем 30 стран, включая македонцев, японцев, китайцев, американцев и гостей из других государств.

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