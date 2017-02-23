Красноярец выиграл в лотерею 3 млн рублей

Красноярец стал обладателем 3 млн рублей, купив счастливый билет в «Гослото». Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Кто именно стал обладателем крупного выигрыша, в сообщении не указывается. Уточняется, что мужчина купил билет в лотерейном киоске за 480 рублей. Он заполнил шесть полей, цифры на которых совпали. Примечательно, что кроме приза в 3 млн рублей, красноярец смог выиграть еще 160 рублей.

Добавим, что крупный выигрыш в 8 млн рублей достался жителю Новосибирска. Сибиряк и вовсе купил билет за 80 рублей. Именно он и принес ему крупный денежный приз. Отмечается, что получить свои выигрыши мужчины смогут в главном офисе в Москве.

Напомним, что в апреле 2015 года житель Красноярского края выиграл в лотерею «Гослото «5 из 36» более 17 млн рублей. Красноярец оформил ставку на сумму 180 рублей в одной из местных розничных точек продаж.