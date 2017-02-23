Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:04 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском реорганизуют детские сады

Мероприятия завершатся после окончания учебного года. Заведения сохранят свою направленность.

Источник: РИАЦ

Реорганизация коснется малокомплектных детских садов: их присоединят к более крупным. В частности, ДОУ № 42, насчитывающее 6 групп, объединят с детским садом № 39, в котором 11 групп, а детский сад № 35 (4 группы), детский сад № 40 (5 групп) и детский сад № 43 (5 групп) присоединят к детскому саду № 37 (6 групп). Четыре группы ДОУ № 36 и пять ДОУ № 55 будут частью детского сада № 59, где в настоящее время работает 10 групп. Детсад № 51 (5 групп) и детсад № 50 (5 групп) присоединят к ДОУ № 66 (8 групп). Детский сад № 7 (1 группа) и детский сад № 33 (5 групп) объединят с детсадом № 65 (7 групп), а детский сад № 38 (4 группы) присоединят к детскому саду № 41 (8 групп). Наконец, ДОУ № 24 (6 групп) и ДОУ № 62 (6 групп) станут единым целым.

Как поясняют в администрации городского округа города Волжского, цель подобных преобразований — привлечение специалистов для повышения качества образовательных услуг. Дело в том, что в ДОУ осуществляется «подушевое» финансирование, которое не позволяет многим детсадам в силу малого обеспечения содержать дефектологов, психологов и логопедов. Планируется, что после реорганизации руководители укрупненных учреждений смогут привлечь таких специалистов.

На детях и родителях объединение ДОУ не отразится: малыши будут посещать привычные группы, которые останутся в тех же помещениях. Не изменится педсостав. Технические работники по-прежнему будут осуществлять свою трудовую деятельность в образовательных учреждениях. А вот их администрацию ждет сокращение.

Как уже писал РИАЦ, реорганизация будет проведена в четырех школах города. Так, объединят СОШ № 17 и СОШ № 29, расположенные в одном микрорайоне в непосредственной близости друг от друга. Эти меры позволят обеспечить возможность школьникам учиться только в первую смену, увеличить количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, привести среднюю наполняемость классов в соответствие с нормативом, а также привлечь педагогических работников дополнительного образования и иных специалистов сферы образования: психологов, логопедов и др.

Объединят и школу № 37 с МОУ «Гимназия г. Волжского», которые являются учреждениями с углубленным изучением отдельных предметов. Реорганизация обеспечит возможность обучения в городском многопрофильном образовательном центре.

Реорганизованные учреждения не потеряют свой статус муниципальных общеобразовательных учреждений. В зданиях школы № 29 и МОУ «Гимназия г. Волжского» продолжится образовательный процесс, педагоги будут трудоустроены в реорганизованных учреждениях, либо в других школах города.

В ближайшее время специалисты управления образования проведут встречи с родителями и педагогами в учреждениях, где запланированы изменения.

Все реорганизационные мероприятия начнутся после завершения учебного года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волжском реорганизуют детские сады
Япония осудила планы по размещению дивизии РФ на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные готовят штурм аэропорта Мосула
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь