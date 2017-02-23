В Волжском реорганизуют детские сады

Реорганизация коснется малокомплектных детских садов: их присоединят к более крупным. В частности, ДОУ № 42, насчитывающее 6 групп, объединят с детским садом № 39, в котором 11 групп, а детский сад № 35 (4 группы), детский сад № 40 (5 групп) и детский сад № 43 (5 групп) присоединят к детскому саду № 37 (6 групп). Четыре группы ДОУ № 36 и пять ДОУ № 55 будут частью детского сада № 59, где в настоящее время работает 10 групп. Детсад № 51 (5 групп) и детсад № 50 (5 групп) присоединят к ДОУ № 66 (8 групп). Детский сад № 7 (1 группа) и детский сад № 33 (5 групп) объединят с детсадом № 65 (7 групп), а детский сад № 38 (4 группы) присоединят к детскому саду № 41 (8 групп). Наконец, ДОУ № 24 (6 групп) и ДОУ № 62 (6 групп) станут единым целым.

Как поясняют в администрации городского округа города Волжского, цель подобных преобразований — привлечение специалистов для повышения качества образовательных услуг. Дело в том, что в ДОУ осуществляется «подушевое» финансирование, которое не позволяет многим детсадам в силу малого обеспечения содержать дефектологов, психологов и логопедов. Планируется, что после реорганизации руководители укрупненных учреждений смогут привлечь таких специалистов.

На детях и родителях объединение ДОУ не отразится: малыши будут посещать привычные группы, которые останутся в тех же помещениях. Не изменится педсостав. Технические работники по-прежнему будут осуществлять свою трудовую деятельность в образовательных учреждениях. А вот их администрацию ждет сокращение.

Как уже писал РИАЦ, реорганизация будет проведена в четырех школах города. Так, объединят СОШ № 17 и СОШ № 29, расположенные в одном микрорайоне в непосредственной близости друг от друга. Эти меры позволят обеспечить возможность школьникам учиться только в первую смену, увеличить количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, привести среднюю наполняемость классов в соответствие с нормативом, а также привлечь педагогических работников дополнительного образования и иных специалистов сферы образования: психологов, логопедов и др.

Объединят и школу № 37 с МОУ «Гимназия г. Волжского», которые являются учреждениями с углубленным изучением отдельных предметов. Реорганизация обеспечит возможность обучения в городском многопрофильном образовательном центре.

Реорганизованные учреждения не потеряют свой статус муниципальных общеобразовательных учреждений. В зданиях школы № 29 и МОУ «Гимназия г. Волжского» продолжится образовательный процесс, педагоги будут трудоустроены в реорганизованных учреждениях, либо в других школах города.

В ближайшее время специалисты управления образования проведут встречи с родителями и педагогами в учреждениях, где запланированы изменения.

Все реорганизационные мероприятия начнутся после завершения учебного года.