Детские прививки: тяжелые побочные эффекты или панацея от заразы
Минздрав Молдовы вышел с инициативой, которая призывает родителей более серьёзно относиться к вакцинации, а именно: не пускать в школы и детские сады детей без прививок.
Минздрав Молдовы вышел с инициативой, которая призывает родителей более серьёзно относиться к вакцинации, а именно: не пускать в школы и детские сады детей без прививок.
Медики считают, что мамы и папы должны более сознательно подходить к вопросу охраны здоровья собственного ребенка и вакцинировать детей.
Однако, многие родители выступают категорически против прививок, считая их опасными. Начальник Департамента специфической профилактики Национального Центра общественного здоровья Анатолий Мельник в эфире студии Sputnik рассказал о качестве прививок в Молдове и последствиях вакцинации детей.
Эксперт отметил, что несмотря на непопулярность прививок в стране, более 90% населения все равно вакцинируют своих детей.
По его словам, прививки не вызывают серьезных последствий, кроме покраснения в месте инъекции и повышения температуры тела до 38,5 градусов, что является нормой.
«Родитель обязан вместе с ребенком сидеть и ждать 30 минут у прививочного кабинета, так как возможные самые тяжелые реакции развиваются в первые полчаса. Однако, если повышенная температура свыше 38,5 градусов будет стабильно держаться в ближайшие несколько дней, есть смысл незамедлительно обратиться к врачу, чтобы специалист определили причину такой, выходящей за рамки нормы, поствакцинальной реакции», — подчеркнул Анатолий Мельник.