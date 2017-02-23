Детские прививки: тяжелые побочные эффекты или панацея от заразы

Медики считают, что мамы и папы должны более сознательно подходить к вопросу охраны здоровья собственного ребенка и вакцинировать детей.

Однако, многие родители выступают категорически против прививок, считая их опасными. Начальник Департамента специфической профилактики Национального Центра общественного здоровья Анатолий Мельник в эфире студии Sputnik рассказал о качестве прививок в Молдове и последствиях вакцинации детей.

Эксперт отметил, что несмотря на непопулярность прививок в стране, более 90% населения все равно вакцинируют своих детей.

По его словам, прививки не вызывают серьезных последствий, кроме покраснения в месте инъекции и повышения температуры тела до 38,5 градусов, что является нормой.

«Родитель обязан вместе с ребенком сидеть и ждать 30 минут у прививочного кабинета, так как возможные самые тяжелые реакции развиваются в первые полчаса. Однако, если повышенная температура свыше 38,5 градусов будет стабильно держаться в ближайшие несколько дней, есть смысл незамедлительно обратиться к врачу, чтобы специалист определили причину такой, выходящей за рамки нормы, поствакцинальной реакции», — подчеркнул Анатолий Мельник.