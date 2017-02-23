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10:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава соцучреждения в Туркестане уволен после вспышки туберкулеза

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Первый руководитель Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг уволен после произошедшего в учреждении массового заболевания туберкулезом, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Источник: Sputniknews.kz

Биртанов подтвердил, что в Южно-Казахстанской области было зарегистрировано заболевание туберкулезом в социальном учреждении.

«Хочу сказать, что это не медицинская организация, это специальная организация, где происходит содержание и социальная помощь больным с тяжелыми формами психических заболеваний. Они там находятся постоянно. В связи с тем, что туда попали пациенты с запущенными формами туберкулеза, то произошло внутреннее заражение», — сказал Биртанов на брифинге в правительстве.

По его информации, на сегодняшний день был инфицирован 61 человек.

«Туберкулез — это инфекционное заболевание. Задача системы здравоохранения — обезопасить граждан и с этой целью действуют соответствующие стандарты. К сожалению, эти требования были нарушены сотрудниками этой организации. Соответствующие административные меры были приняты, руководство уволено. (Уволили — ред.) первого руководителя центра», — добавил министр.

Глава Минздрава затруднился назвать фамилию уволенного руководителя, отметив, что данный центр не относится к его ведомству.

Биртанов проинформировал, что министерство совместно с акиматом Южно-Казахстанской области работает над этой проблемой в течение месяца. Все больные размещены в специальном противотуберкулезном учреждении. На место 22 февраля вылетела республиканская комиссия во главе с вице-министром здравоохранения, главным государственным санитарным врачом и с работниками научного центра туберкулеза из Алматы.

«В самом социально-медицинском учреждении есть проблемы, связанные с нарушением эпидемиологических правил. В связи с этим там будут проводиться обеззараживающие мероприятия, то есть санитарные службы сейчас там по месту работают», — добавил Биртанов.

Как сообщилось ранее, в Туркестанском центре оказания специальных социальных услуг № 4 произошло массовое заболевание туберкулезом. По информации акимата ЮКО, пациенты не были обеспечены флюорографическими обследованиями в полном объеме, выявлены недостатки в алгоритме выявления и лечения туберкулеза, а также не соблюден порядок дезинфекции.

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