В Днепре родители устроили забастовку из-за агрессивного школьника, который бьет других детей
В Днепре родители вышли под школу на акцию протеста против семилетнего мальчика,
В Днепре родители вышли под школу на акцию протеста против семилетнего мальчика,
Второклассники устроили забастовку
Поведение школьника, который нападает на других детей, бросается вещами во взрослых, колет одноклассников острой проволокой, зафиксировано на видео, снятое с камеры наблюдения. Для того, чтобы снимать побои, даже вызывали полицию.
По словам родителей, дети страдают от Андрея с тех пор, как он перешел в прошлом году из другой школы. «Он ее тряпкой в лицо ударил, плевался. Последние дни толкал в грудь несколько раз. Я боюсь за жизнь своего ребенка!» — рассказала мать школьницы Юлия Чабанюк.
«Он в учителя плюет, оскорбляет, бросает, встает посреди урока. Начинает забирать у всех детей ручки», — расскала Елена Ильина, бабушка одного из ребят.
Родители просили мать Андрея повлиять на семилетнего сына, однако с ее стороны не было никакой реакции. Женщина заявляет по телефону, что виноват не ее сын, а другие дети.
«Я не вижу причин менять школу. Потому что я уверена, что мой ребенок ни в чем не виноват. Мой сын не бьет детей. Он защищается», — сказала она.
Родители написали многочисленные жалобы, однако это не имеет никаких результатов. По словам директора школы, отчислить ребенка не имеют права.
«К сожалению, у нас нет такого права — взять и исключить, чего хотели родители. Она должна дать согласие и перевести ребенка на другую форму обучения. Я уже не говорю в другую школу — должна дать согласие мама», — объяснила директор школы Лариса Жмако.
Школьный психолог рассказал, что у Андрея действительно есть проблемы, с которыми должен работать специалист, а это возможно исключительно с разрешения матери мальчика.
«Ребенок очень быстро теряет контроль. Ребенок агрессивен. Может, причина в домашней обстановке. Это как вариант», — рассказала школьный психолог Екатерина Гапон.
Мать семилетнего Андрея написала жалобу в городское управление образования, в которой заявила, что родители одноклассников мешают ее сыну учиться. Была создана специальная комиссия.
«Было предложено составить график посещения занятий во 2-Б классе свободными администраторами заведения, психологами. Чтобы эту ситуацию откорректировать», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления образования Людмила Кошман.
Родители продолжают акцию протеста, и, если мать не согласится перевести агрессивного ребенка из школы, они намерены обратиться в суд. До тех пор их дети будут находится на вынужденных каникулах.