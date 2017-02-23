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10:18 (мск), источник: РБК - Украина

В Днепре родители устроили забастовку из-за агрессивного школьника, который бьет других детей

В Днепре родители вышли под школу на акцию протеста против семилетнего мальчика, из-за которого целый класс не ходит на уроки.

Второклассники устроили забастовку из-за школьника, который их избивает. Отчислить семилетнего агрессора за поведение в школе не имеют права, передает ТСН.

Поведение школьника, который нападает на других детей, бросается вещами во взрослых, колет одноклассников острой проволокой, зафиксировано на видео, снятое с камеры наблюдения. Для того, чтобы снимать побои, даже вызывали полицию.

По словам родителей, дети страдают от Андрея с тех пор, как он перешел в прошлом году из другой школы. «Он ее тряпкой в лицо ударил, плевался. Последние дни толкал в грудь несколько раз. Я боюсь за жизнь своего ребенка!» — рассказала мать школьницы Юлия Чабанюк.

«Он в учителя плюет, оскорбляет, бросает, встает посреди урока. Начинает забирать у всех детей ручки», — расскала Елена Ильина, бабушка одного из ребят.

Родители просили мать Андрея повлиять на семилетнего сына, однако с ее стороны не было никакой реакции. Женщина заявляет по телефону, что виноват не ее сын, а другие дети.

«Я не вижу причин менять школу. Потому что я уверена, что мой ребенок ни в чем не виноват. Мой сын не бьет детей. Он защищается», — сказала она.

Родители написали многочисленные жалобы, однако это не имеет никаких результатов. По словам директора школы, отчислить ребенка не имеют права.

«К сожалению, у нас нет такого права — взять и исключить, чего хотели родители. Она должна дать согласие и перевести ребенка на другую форму обучения. Я уже не говорю в другую школу — должна дать согласие мама», — объяснила директор школы Лариса Жмако.

Школьный психолог рассказал, что у Андрея действительно есть проблемы, с которыми должен работать специалист, а это возможно исключительно с разрешения матери мальчика.

«Ребенок очень быстро теряет контроль. Ребенок агрессивен. Может, причина в домашней обстановке. Это как вариант», — рассказала школьный психолог Екатерина Гапон.

Мать семилетнего Андрея написала жалобу в городское управление образования, в которой заявила, что родители одноклассников мешают ее сыну учиться. Была создана специальная комиссия.

«Было предложено составить график посещения занятий во 2-Б классе свободными администраторами заведения, психологами. Чтобы эту ситуацию откорректировать», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления образования Людмила Кошман.

Родители продолжают акцию протеста, и, если мать не согласится перевести агрессивного ребенка из школы, они намерены обратиться в суд. До тех пор их дети будут находится на вынужденных каникулах.

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