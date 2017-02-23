Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске в апреле

XII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 7 по 10 апреля. Он откроется джазовым шествием через 130-й квартал и импровизационным джазовым концертом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Традиционно в рамках фестиваля состоится IХ Эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс. Он пройдет в трех возрастных группах: младшей (7−12 лет), средней (13−17 лет) и старшей (18−25 лет). Призовые места будут распределены по шести номинациям: инструментальное соло; джазовый вокал-соло; эстрадно-джазовый вокал-соло; инструментальные ансамбли; джазовые вокальные ансамбли; оркестры.

Конкурсные прослушивания состоятся 8 апреля в школе искусств № 5. Награждение — 10 апреля в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Кроме того, 9 апреля для юных исполнителей и преподавателей музыкальных образовательных учреждений пройдут мастер-классы членов жюри.

«В жюри в этом году один из ведущих джазовых пианистов России Алексей Подымкин (Россия, Москва), известный американский джазовый барабанщик, композитор, педагог, продюсер Ари Хениг (США, Нью-Йорк), джазовый гитарист, руководитель эстрадного отделения Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена Николай Смаглиев (Россия, Иркутск), певец, мультиинструменталист и продюсер Янг Харрисон (Нидерланды, Гаага)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Председателем жюри станет выдающийся трубач и флюгергорнист, композитор Александр Сипягин (США, Нью-Йорк), один из немногих джазменов русского происхождения, добившихся успеха в США. Также он выступит на гала-концерте фестиваля 10 апреля в Музыкальном театре. В день закрытия фестиваля на сцене музыкального театра ожидается встреча с квинтетом Игоря Бутмана, специальным гостем станет певица Fantine (Австралия — США).

Также в рамках фестиваля состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской областной филармонии 9 апреля. Для зрителей выступят Харисон Янг, иркутский коллектив «Доктор Джаз», а также польский квартет Confusion. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля «Культурная столица».

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили свыше 35 тысяч зрителей, выступили более 125-ти российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России.

Организаторами «Джаза на Байкале» выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.