Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске в апреле
Мероприятие откроется шествием через 130-й квартал.
Мероприятие откроется шествием через 130-й квартал.
XII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 7 по 10 апреля. Он откроется джазовым шествием через 130-й квартал и импровизационным джазовым концертом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Традиционно в рамках фестиваля состоится IХ
Конкурсные прослушивания состоятся 8 апреля в школе искусств № 5. Награждение — 10 апреля в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Кроме того, 9 апреля для юных исполнителей и преподавателей музыкальных образовательных учреждений пройдут
«В жюри в этом году один из ведущих джазовых пианистов России Алексей Подымкин (Россия, Москва), известный американский джазовый барабанщик, композитор, педагог, продюсер Ари Хениг (США, Нью-Йорк), джазовый гитарист, руководитель эстрадного отделения Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена Николай Смаглиев (Россия, Иркутск), певец, мультиинструменталист и продюсер Янг Харрисон (Нидерланды, Гаага)», — говорится в сообщении
Председателем жюри станет выдающийся трубач и флюгергорнист, композитор Александр Сипягин (США, Нью-Йорк), один из немногих джазменов русского происхождения, добившихся успеха в США. Также он выступит на
Также в рамках фестиваля состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской областной филармонии 9 апреля. Для зрителей выступят Харисон Янг, иркутский коллектив «Доктор Джаз», а также польский квартет Confusion. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля «Культурная столица».
Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили свыше 35 тысяч зрителей, выступили более 125-ти российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России.
Организаторами «Джаза на Байкале» выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.