Путин поздравил жителей Севастополя с Днем защитника Отечества

«23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю — быть с Россией», — сказал Путин.

Он добавил, что Севастополь по праву может гордиться своей историей, патриотическими, культурными и духовными традициями.

«И нам многое предстоит сделать для его уверенного, благополучного будущего — развивать экономику и городскую инфраструктуру, здравоохранение и образование, создавать современные рабочие места. Убежден, вместе мы решим эти важные, масштабные задачи», — заключил президент.