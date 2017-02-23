Пропавшую 16-летнюю девушку ищут в Зерноградском районе
Пропавшую 16-летнюю Анастасию Лазареву ищут полицейские в Зерноградском районе Ростовской области.
Пропавшую 16-летнюю Анастасию Лазареву ищут полицейские в Зерноградском районе Ростовской области.
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Приметы пропавшей: на вид 15−16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, прямые длинные
Девушка была одета в синие джинсы, черные полусапожки, синюю дутую куртку, серый свитер и вязаную черную шапку с бубоном. При себе имела черный рюкзак с надписью «Адидас».
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