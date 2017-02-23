Пропавшую 16-летнюю девушку ищут в Зерноградском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 20 февраля девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15−16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, прямые длинные темно-русые волосы.

Девушка была одета в синие джинсы, черные полусапожки, синюю дутую куртку, серый свитер и вязаную черную шапку с бубоном. При себе имела черный рюкзак с надписью «Адидас».