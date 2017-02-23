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10:50 (мск), источник: Noi.md

Прогноз погоды на 23 февраля

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой Noi.md, сегодня в северной части республики пройдут слабые дожди, а в центре и на юге осадки не предвидятся.

Источник: Noi.md

В северных районах столбики термометров покажут до +10..+13°C днем и до 0..+7°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до +11..+14°C, а ночью составит +1..+4C°. На юге Молдовы днем ожидается до +12..+15°C днем, ночью будет +2..+5°C.

На 23 февраля синоптики объявили желтый код в связи с усилением ветра. На обширных территориях ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с.

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