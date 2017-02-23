Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей

В Финляндии пес стал набирать популярность еще в конце декабря, когда о нем сообщил Yle, а за пределами этой страны на Ленну обратили внимание сейчас.

«Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?» — пишет в Twitter журналистка Келли Вайлл.