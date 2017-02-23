Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают Ленну — 5-летнего
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают Ленну — 5-летнего
В Финляндии пес стал набирать популярность еще в конце декабря, когда о нем сообщил Yle, а за пределами этой страны на Ленну обратили внимание сейчас.
«Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?» — пишет в Twitter журналистка Келли Вайлл.
«Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнисте», — пишет Минна Хелена.
«Окей, Финляндия, ты завладела моим вниманием», — пишет JuriaTRM.
«Мир — костер в мусорном баке, но хотя бы у нас есть Ленну, собака финского президента», — отмечает Брианна Биссон.
Многие не стесняются создавать мемы и фотожабы с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.
«Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам».
«Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой “зубастой харизмы”, как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!» — резюмирует журналист Mashable.