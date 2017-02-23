Праздничные выходные в Воронеже будут дождливыми и пасмурными

Так, в ночь на пятницу, которая на этой неделе будет выходным днем, в Воронеже ожидается около 1 градуса тепла. Утром около +2, дождь со снегом. К обеду потеплеет до +3°C, по-прежнему осадки. Вечером будет пасмурно, но осадки прекратятся, столбик термометра поднимется до отметки +4°C.

В ночь с пятницы на субботу в температура воздуха будет держаться на уровне 1−2 градусов тепла. Утром без осадков, около 3 градусов выше нуля. Днем температура существенно не изменится, возможен дождь со снегом. А вот уже к вечеру ожидается похолодание — столбик термометра опустится до нулевой отметки, пойдет снег.

Ночью в воскресенье ожидается небольшой мороз — около -2°C, ясно и без осадков. Утром около 3 градусов ниже нуля, днем — 0 °C, небольшой снег. К вечеру столбик термометра вновь опустится до 3 градусов мороза, осадки прекратятся.

Небольшой мороз будет держаться в Воронеже и всю следующую неделю. Подробный прогноз погоды на 27 февраля — 3 марта будет опубликован на портале 36on.ru в ближайший понедельник.