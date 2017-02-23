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11:35 (мск), источник: Informburo.kz

Электронные паспорта здоровья начнут внедрять в Казахстане с 2018 года

На площадке пресс-центра Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о работе по внедрению электронных паспортов здоровья.

Источник: Informburo.kz

«Сегодня у нас, к сожалению, значительная часть медицинских организаций ещё не перешла на электронный формат. В связи с этим мы реализуем ряд инвестиционных проектов. В частности, это создание единой интеграционной формы, где будет у каждого гражданина электронный паспорт здоровья и со следующего года все записи, начиная с рождения ребёнка и далее, будут храниться в этом электронном паспорте», — сказал Елжан Биртанов.

Он пояснил, что каждый казахстанец и медицинский работник будут иметь свой личный онлайн-кабинет. «Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные и информационные системы и работать по принципу единого окна», — отметил министр.

Работа по внедрению электронных паспортов здоровья в Казахстане началась в сентябре 2015 года.

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