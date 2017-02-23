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11:26 (мск), источник: Российская газета

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на официальном сайте российского оборонного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Министр напомнил о том, что 23 февраля в России традиционно вспоминаются героические страницы истории нашей страны. Мы отдаем дань памяти подвигам русского воинства, а также чествуем тех, кто в настоящее время обеспечивает безопасность государства.

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Россия отмечает День защитника Отечества

По словам Сергея Шойгу, наша армия и флот всегда защищали родную землю. И нынешнее поколение защитников продолжает победные традиции.

— Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике! — говорится в поздравлении.

Глава Минобороны поздравил военнослужащих, их родных и близких, пожелав здоровья, удачи и успехов в службе.

Комментарии
3
Klizma
Не гадь хоть в праздник! Какое те дело чё кто развалил... Скоро Россия встанет во весь рост не смотря на нытьё палаты№6. С праздником(если причастен)(хотя я консерватор - не нравиться нынешнее название..)
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Берёзка
Всех мужчин с Днём защитника Отечества! С.К. Шойгу отдельное спасибо за укрепление оборонки и армии РФ.
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маугли
Шойгу-настоящий , преданный служака Вождю. сначала в партии "Наш дом-Россия" разваливал и разрушал, теперь вот созидает.
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