Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Министр напомнил о том, что 23 февраля в России традиционно вспоминаются героические страницы истории нашей страны. Мы отдаем дань памяти подвигам русского воинства, а также чествуем тех, кто в настоящее время обеспечивает безопасность государства.

По словам Сергея Шойгу, наша армия и флот всегда защищали родную землю. И нынешнее поколение защитников продолжает победные традиции.

— Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике! — говорится в поздравлении.

Глава Минобороны поздравил военнослужащих, их родных и близких, пожелав здоровья, удачи и успехов в службе.