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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Режиссер Грымов назвал кончину Алексея Петренко большой утратой для страны

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов назвал кончину актера Алексея Петренко «большой утратой для всей страны», рассказав, что планировал сделать с актером творческий вечер.

Источник: РИА Новости

Актер театра и кино Алексей Петренко скончался в среду на 79-м году жизни.

«Умер Великий Актер. 2 дня назад он приезжал ко мне в театр, мы собирались делать его творческий вечер, строили планы на будущее… Это очень большая утрата для всей нашей страны», — написал Грымов на странице в социальной сети Instagram.

Он сыграл роли в таких фильмах, как «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Женитьба» Виталия Мельникова, «ТАСС уполномочен заявить» Владимира Фокина, «Коллекционер» Юрия Грымова. Также Петренко известен экранными образами исторических героев. Так, например, в «Пирах Валтасара» он сыграл Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» — Артура Конан Дойля. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.

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