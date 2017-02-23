Режиссер Грымов назвал кончину Алексея Петренко большой утратой для страны

Актер театра и кино Алексей Петренко скончался в среду на 79-м году жизни.

«Умер Великий Актер. 2 дня назад он приезжал ко мне в театр, мы собирались делать его творческий вечер, строили планы на будущее… Это очень большая утрата для всей нашей страны», — написал Грымов на странице в социальной сети Instagram.

Он сыграл роли в таких фильмах, как «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Женитьба» Виталия Мельникова, «ТАСС уполномочен заявить» Владимира Фокина, «Коллекционер» Юрия Грымова. Также Петренко известен экранными образами исторических героев. Так, например, в «Пирах Валтасара» он сыграл Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» — Артура Конан Дойля. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.