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12:43 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородский ЗАГС впервые допустил ошибки в свидетельствах о браке

Ряд пар уже обратились в отдел ЗАГС, и им выданы свидетельства, в которых допущенные ошибки устранены.

Отдел ЗАГС «Автозаводский Дворец бракосочетания» Нижнего Новгорода 14 и 15 февраля впервые допустил ошибки в выданных свидетельствах о заключении брака. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЗАГС Нижегородской области.

22 февраля в соцсети Валентина Шошина опубликовала пост о том, что выданные в последние дни свидетельства о браке будут считаться недействительным. В них были пропущены два слова.

По мнению сотрудников службы, причиной ошибок стал сбой компьютерной техники. И, несмотря на них, регистрация брака считается действительной. Однако молодоженам будут выданы новые документы.

«Ряд пар уже обратились в отдел ЗАГС, и им выданы свидетельства, в которых допущенные ошибки устранены. По вопросу замены свидетельства о государственной регистрации заключения брака просим молодоженов обращаться в отдел ЗАГС, где проходила регистрация», — сообщили журналистам.

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