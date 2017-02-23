Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Российский МИД удивили сообщения о расследовании смерти Чуркина
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Пьяный Порошенко не смог выговорить слово «прапорщики» - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1275-летие Солнца нации
12:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львове произошла массовая драка между местными жителями и белорусами

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла у гостиницы «Львов» на проспекте Черновола в ночь на четверг, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Около 1 ночи перед входом в отель возник конфликт между львовянами и гражданами Белоруссии, переросший в драку», — сообщает zaxid.net данные Добровольской.

Сообщается, что на место прибыли патрульные, разняли участников конфликта и составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, т.к. мужчина нецензурно выражался в адрес правоохранителей.

«Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Беларуси. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили», — уточняет издание.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные освободили аэропорт Мосула от боевиков
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь