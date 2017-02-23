Во Львове произошла массовая драка между местными жителями и белорусами

«Около 1 ночи перед входом в отель возник конфликт между львовянами и гражданами Белоруссии, переросший в драку», — сообщает zaxid.net данные Добровольской.

Сообщается, что на место прибыли патрульные, разняли участников конфликта и составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, т.к. мужчина нецензурно выражался в адрес правоохранителей.

«Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Беларуси. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили», — уточняет издание.

Обстоятельства ЧП выясняются.