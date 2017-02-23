Керченская паромная переправа временно приостановила работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
Накануне в «Морской дирекции» предупредили, что
«С 23 по 26 февраля ожидаются нестабильные погодные условия, возможно периодическое увеличение скорости ветра до 20 м/с и более, вероятны приостановки судов на 8−12 и более часов» — уточнили в дирекции.
Всем, кто планирует поездку через пролив, рекомендуют следить за изменениями в работе Керченской паромной переправы на сайте «Морской дирекции».