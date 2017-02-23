Керченская паромная переправа временно приостановила работу

Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».

Накануне в «Морской дирекции» предупредили, что 23—26 февраля в Керченском проливе прогнозируется штормовой ветер, и это может привести к временной приостановке работы судов паромной переправы.

«С 23 по 26 февраля ожидаются нестабильные погодные условия, возможно периодическое увеличение скорости ветра до 20 м/с и более, вероятны приостановки судов на 8−12 и более часов» — уточнили в дирекции.

Всем, кто планирует поездку через пролив, рекомендуют следить за изменениями в работе Керченской паромной переправы на сайте «Морской дирекции».