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15:10 (мск), источник: БЕЛТА

Китаец подарил девушке огромный букет из денег

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все девушки любят цветы. Однако житель Китая, чтобы удивить свою девушку, подарил ей весьма необычный букет, состоящий из денег. Об этом пишет издание Daily Mail.

Источник: БЕЛТА

Мужчина из китайского города Чанчунь принес в цветочный магазин 10 тыс. юаней (порядка $1,5) и попросил оформить их в большой букет. Работники магазина не растерялись, они свернули купюры таким образом, что деньги напоминали бутоны роз, и украсили «цветы» упаковочной бумагой. Мужчина отметил, что хочет порадовать свою девушку в начале года Петуха.

Снимком оригинального букета активно стали делиться в соцсетях. Однако идея денежных цветов вызвала негативную реакцию у китайских интернет-пользователей. Девушки писали, что отказались бы от такого подарка, так как считают его унизительным, а не романтичным.

Белорусские же интернет-пользователи в комментариях к снимку пишут, что главное, чтобы подарок был с душой и от всего сердца, а также отмечают щедрость и оригинальность дарителя.

Между тем в Китае существует традиция дарить к Новому году деньги в красных бумажных конвертах. Китайский Новый год отмечают с 21 января по 21 февраля.

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