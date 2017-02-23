Китаец подарил девушке огромный букет из денег

Мужчина из китайского города Чанчунь принес в цветочный магазин 10 тыс. юаней (порядка $1,5) и попросил оформить их в большой букет. Работники магазина не растерялись, они свернули купюры таким образом, что деньги напоминали бутоны роз, и украсили «цветы» упаковочной бумагой. Мужчина отметил, что хочет порадовать свою девушку в начале года Петуха.

Снимком оригинального букета активно стали делиться в соцсетях. Однако идея денежных цветов вызвала негативную реакцию у китайских интернет-пользователей. Девушки писали, что отказались бы от такого подарка, так как считают его унизительным, а не романтичным.

Белорусские же интернет-пользователи в комментариях к снимку пишут, что главное, чтобы подарок был с душой и от всего сердца, а также отмечают щедрость и оригинальность дарителя.

Между тем в Китае существует традиция дарить к Новому году деньги в красных бумажных конвертах. Китайский Новый год отмечают с 21 января по 21 февраля.