Китаец подарил девушке огромный букет из денег
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все девушки любят цветы. Однако житель Китая, чтобы удивить свою девушку, подарил ей весьма необычный букет, состоящий из денег. Об этом пишет издание Daily Mail.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все девушки любят цветы. Однако житель Китая, чтобы удивить свою девушку, подарил ей весьма необычный букет, состоящий из денег. Об этом пишет издание Daily Mail.
Мужчина из китайского города Чанчунь принес в цветочный магазин 10 тыс. юаней (порядка $1,5) и попросил оформить их в большой букет. Работники магазина не растерялись, они свернули купюры таким образом, что деньги напоминали бутоны роз, и украсили «цветы» упаковочной бумагой. Мужчина отметил, что хочет порадовать свою девушку в начале года Петуха.
Снимком оригинального букета активно стали делиться в соцсетях. Однако идея денежных цветов вызвала негативную реакцию у китайских
Белорусские же
Между тем в Китае существует традиция дарить к Новому году деньги в красных бумажных конвертах. Китайский Новый год отмечают с 21 января по 21 февраля.