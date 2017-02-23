Во Вселенной может появиться планета Молдова

В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.

Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер» (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне.

«Мы, народ Республики Молдова, просим вас назвать планету в открытой планетарной системе TRAPPIST-1 — Молдова, в честь нашей страны. Мы — маленькая страна, которая находится в самом центре Европы. Несмотря на это, о нас не знали многие в мире, также как и о планетах в системе TRAPPIST-1», — говорится в тексте петиции.

Ее авторы также уверены, что для Молдовы — это стало бы возможностью рассказать миру о своем существовании, о том, что в республике живут гостеприимные и солнечные люди, и что в Молдове есть, на что посмотреть. При этом, подчеркивают авторы петиции, Кишинев находится всего в нескольких часах полета от любой точки земного шара.

Как указано в сообщении, данную петицию направят в НАСА. В настоящее время ее поддержали сотни пользователей.