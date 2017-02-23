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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Прощание с актером Алексеем Петренко пройдет в понедельник в Доме кино

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гражданская панихида и прощание с Народным артистом России Алексеем Петренко, скончавшимся 22 февраля в Москве, состоятся в понедельник в Доме кино, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Источник: РИА Новости

«Прощаться с Алексеем Васильевичем Петренко будем в понедельник. Гражданская панихида состоится в Доме кино», — сказал Лаврентьев.

Алексей Васильевич Петренко скончался в Москве после тяжелой болезни 22 февраля на 79-м году жизни.

В кино Алексей Петренко снимался с 1967 года. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова «Агония» (1974−1981). В числе работ Алексея Петренко в фильмах и сериалах более поздних лет: «Грачи» (1982), «Жестокий романс» (1984), «Лев Толстой» (1984), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Узник замка Иф» (1988), «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным» (1989), «Руфь» (1989), «Кооператив “Политбюро”, или будет долгим прощанье» (1992), «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Агапэ» (1996), «Сибирский цирюльник» (1998), «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000), «Идиот» (2003).

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