Тело Виталия Чуркина доставлено на родину

В среду с Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. «Церемония прощания с постоянным представителем Российской Федерации при ООН Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента (ул. Маршала Тимошенко, 25)», — сообщили в российском дипведомстве. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. «Этот пост для него всегда был боевым», — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом. «Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия», — убежден министр.

Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций. «Мы благодарим всех, кто воспринял нашу утрату как свою. Хотела бы вас заверить, что вся поступающая в МИД России информация, письма и слова поддержки в связи с этой невосполнимой утратой будут переданы семье Виталия Чуркина», — подчеркнула официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.