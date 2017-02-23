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12:45 (мск), источник: ТАСС

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония приурочена к отмечаемому в России Дню защитника Отечества. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

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Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». В руках глава государства нес букет красных гвоздик.

Президент подошел к венку и несколько мгновений молча постоял, отдавая дань памяти всем погибшим защитникам Родины. Военный оркестр исполнил Гимн России.

Другие участники церемонии возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики. Мероприятие завершилось прохождением военнослужащих Президентского полка под звуки военного оркестра.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Церемония возложения руководителями государства венков к Могиле Неизвестного солдата 23 февраля стала устоявшейся традицией.

Комментарии
2
Василько Игнатов
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Сергей Саморуков
В США президенты всегда с семьями , а тут всё засекречено . Бред какой-то ...Боится ? Так поступай с народом так , чтоб не бояться за дела свои .
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
13:12 (мск)© Ньюстюб
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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