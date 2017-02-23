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12:57 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе детям в школьных столовых не доливают даже чай

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik, Дарья Чернега. В некоторые школы Кишинева поставляются продукты питания по завышенным ценам, заявил Sputnik глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану.

Источник: Sputnik.md

«Поступила информация, что часть продуктов закупаются по завышенной цене. Например, лимоны покупают по 70 леев за килограмм, а куриную грудку — по 92 лея. Где еще можно увидеть такие цены?», — заявил чиновник.

Молдовану отметил, что в настоящее время организован внеплановый контроль, который пройдет во всех 132 школах Кишинева. Чиновники проверяют не только процедуру закупки продуктов питания и расходы на их содержание, но и условия хранения и качество еды. Основанием для ревизии стали регулярные жалобы родителей, которые недовольны питанием в школах. Как выяснилось в результате первых проверок, в некоторых школах детям не доливают даже чай.

«Чай 116 миллилитров или, например, 138 миллилитров. Не знаю, как можно измерить именно такое количество», — сказал Молдовану.

Глава столичного управления здравоохранения также обратил внимание на антисанитарные условия в некоторых учебных заведениях. По его словам, не в последнюю очередь на качество питания в школьных столовых влияет техническое оснащение пищеблоков. Молдовану заявил, что плиты и духовки используются по 20−30 лет. В некоторых школах нет посудомоечных машин, поэтому сотни тарелок за день перемываются вручную. По подсчетам примэрии Кишинева, на техническое перевооружение школьных столовых может уйти от трех до пяти лет. Кроме того, столичные власти не исключают, что в зависимости от итогов проверок будет найдена альтернативная форма поставок продуктов питания в учебные заведения. Молдовану дал понять: не исключено, что на смену школьным столовкам придет частный бизнес.

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