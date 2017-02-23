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13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Следов радиоактивного йода в атмосфере Беларуси не зафиксировано — Гидромет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следов радиоактивного йода в атмосфере Беларуси не зафиксировано, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук.

«В СМИ появилась информация о том, что в атмосферном воздухе на территории Северной Европы появились следы радиоактивного изотопа йод-131. Мы провели анализ результатов мониторинга атмосферного воздуха за последние несколько дней. Изменений в радиационной обстановке на территории Беларуси не обнаружено. Следов радиоактивного йода в атмосфере не зафиксировано», — сказала Мария Герменчук.

Система мониторинга переведена в усиленный режим. «Мы контролируем процесс. Если будут изменения, мы проинформируем Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения и население, чтобы были приняты соответствующие меры. Но на данный момент поводов для беспокойства нет», — заверила начальник Гидромета.

По ее словам, информации об источнике поступления радиоактивного йода в атмосферу на территории стран Северной Европы пока нет.

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