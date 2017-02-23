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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Фрукты и овощи помогут поднять настроение

Американские ученые установили, что включение в ежедневный рацион овощей и фруктов поможет повысить настроение.

Источник: БЕЛТА

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало свыше 150 добровольцев. Все участники были разделены на три группы. Представители первой группы употребляли обычную, повседневную пищу, во второй — в рацион включалось небольшое количество растительных продуктов, а вот добровольцы из третьей группы наслаждались свежими овощами и фруктами, которые незадолго до этого срывали прямо с грядки или дерева.

Через две недели представители последней группы чувствовали себя значительно лучше: у них повысилось настроение, появились тонус и силы для работы, а также улучшился сон.

Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление фруктов и овощей поможет улучшить общее состояние здоровья и самочувствие человека.

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