Фрукты и овощи помогут поднять настроение
Американские ученые установили, что включение в ежедневный рацион овощей и фруктов поможет повысить настроение.
Американские ученые установили, что включение в ежедневный рацион овощей и фруктов поможет повысить настроение.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало свыше 150 добровольцев. Все участники были разделены на три группы. Представители первой группы употребляли обычную, повседневную пищу, во второй — в рацион включалось небольшое количество растительных продуктов, а вот добровольцы из третьей группы наслаждались свежими овощами и фруктами, которые незадолго до этого срывали прямо с грядки или дерева.
Через две недели представители последней группы чувствовали себя значительно лучше: у них повысилось настроение, появились тонус и силы для работы, а также улучшился сон.
Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление фруктов и овощей поможет улучшить общее состояние здоровья и самочувствие человека.