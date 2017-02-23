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13:15 (мск), источник: Nur.kz

В Мангистауской области на трассе заблудился милый тюлень

На трассе Каражанбас-Каламкас в Мангистауской области нашли серебристого тюленя. Водитель остановился и снял милое животное на видео, сообщает Лада.

Источник: Nur.kz

Автор видео ехал из Каражанбаса, когда заметил тюленя на обочине дороги.

Животное двигалось в глубь степи. После того, как мужчина подошел, тюлень заурчал и остановился.

При этом водитель пытался заставить его двигаться дальше, но у тюленя были другие планы. В конце концов, правда, животное все-таки продолжило свой путь.

Детеныша тюленя также нашли на месторождении Северные Бузачи. Автор видео отметил, что такую находку обнаружил впервые.

«На одном из объектов на месторождении вчера, 22 февраля, мы обнаружили живого детеныша тюленя. До моря примерно 30 километров, это достаточно далеко. Как он к нам попал, для нас до сих пор загадка. Привезти на машине его сюда не могли, так как транспорт, проезжающий через пост, проверяет охрана. Мы накрыли тюленя покрывалом, отвезли к морю и выпустили его», — рассказал автор ролика.

При этом научный сотрудник «Института гидробиологии и экологии» Тимур Баймуканов пояснил, что животные, скорее всего, оказались в степи по вине человека.

«Возможно, тюлени были на побережье, человек их перевез и выбросил за ненадобностью. У животных здоровый вид, они не больные. В основном, тюлени не покидают места обитания и не могут уползти в степь. Они стараются от воды далеко не отползать, так как кормятся именно там. Версия загрязнения Каспия маловероятна, были бы обнаружены мертвые тюлени или больные», — рассказал Баймуканов.

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