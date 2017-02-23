Солистку «ВИА Гры» лишили денег, полученных у «казахского знакомого»

Как следует из материалов судебного разбирательства, певица 20 марта 2016 года прибыла на родину из Алматы, приземлившись в аэропорту «Борисполь». Для прохождения таможни Герцег выбрала «зеленый коридор», однако при досмотре сотрудники таможенного поста нашли в сумке певицы 29,8 тыс. долларов, 12,5 тысяч евро и 15 тысяч рублей. Эта сумма не была указана Эрикой Герцег в таможенной декларации. Все деньги, за исключение разрешенных к провозу 10 тысяч евро, были изъяты.

На суде девушка заявила, что «денежные средства она получила в качестве подарка от ее друга». Но позже, в апелляционной жалобе указала, что денежные средства «получила по договору займа от гражданина Республики Казахстан». Певица даже представила суду этот самый договор займа. Но, как сказано в решении суда, «сам договор и его копия, согласно ст. 495 Таможенного кодекса Украины, не являются надлежащим и допустимым доказательством по делу».

В апреле 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал солистку «ВИА гра» Эрику Герцег виновной и оштрафовал ее на 1700 гривен, а также конфисковал у певицы незадекларированные деньги.

В апелляции, которая состоялась в феврале 2017 года, Эрика просила вернуть деньги, однако ей отказали. На такое решение суда среди прочего повлияли и взаимоисключающие пояснения певицы о происхождении этих средств.

Эрика Герцег, родом из Закарпатья, переехала в Киев в апреле 2011 года. Работала моделью вплоть до 2013 года, когда она приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». На этом шоу Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы «ВИА Гра».