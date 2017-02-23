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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Советник Путина сравнил Facebook с курением и пообещал бросить

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал журналистам, что с юмором отнесся к тому, что его заблокировали на Facebook, отметив, что это хороший повод начать пользоваться «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

«С чувством юмора соответствующим. Давно хотел уйти из “Фейсбука” во “ВКонтакте”, но знаете, повода не было, а так и повод хороший появился», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как он воспринял информацию о блокировке.

«Я семь лет назад бросил курить. Надо бросать “Фейсбук”, это плохая история. Нужно привыкать к “ВКонтакте”. Меня обвиняют в том, что я буду закрывать интернет, значит нужно готовиться пользоваться отечественным», — пошутил он.

О том, что Facebook на три дня заблокировала его страницу в соцсети, Клименко сообщил в среду во «ВКонтакте». Он приложил уведомления от соцсети, в одном из которых говорится, что удален доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на Facebook, так как соцсеть получила сообщение от третьего лица о том, что эти материалы нарушают авторские права. Речь идет о перепостах советником президента публикаций известного телеведущего и писателя Сталика Ханкишиева, с которым он в последние дни спорил в соцсети.

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