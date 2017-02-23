Прощальный зал построят на Бору Нижегородской области в районе кладбищ Костино
Назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Прощальный зал построят на Бору Нижегородской области в районе кладбища Костино. Как говорится в материалах сайта инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, на 6 апреля назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на Бору (Редькинский сельсовет,
Согласно информации, площадь участка составляет 1,023 тыс. кв.метров. Этот участок планируется сдать в аренду на 18 месяцев для строительства там прощального зала.