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17:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прощальный зал построят на Бору Нижегородской области в районе кладбищ Костино

Назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Прощальный зал построят на Бору Нижегородской области в районе кладбища Костино. Как говорится в материалах сайта инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, на 6 апреля назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на Бору (Редькинский сельсовет, юго-западнее д. Костино, в районе кладбищ «Костино»).

Согласно информации, площадь участка составляет 1,023 тыс. кв.метров. Этот участок планируется сдать в аренду на 18 месяцев для строительства там прощального зала.

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