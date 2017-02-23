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15:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Германии потребовали включить сосиски в меню вегетарианского фестиваля

Городской совет немецкого города Кассель выразил возмущение организаторам вегетарианского фестиваля из-за того, что среди представленных на мероприятии блюд нет сосисок местного производства.

Источник: Reuters

Во время встречи с организаторами события члены городского совета потребовали, чтобы сосиски и другая мясная продукция местных производителей была представлена на фестивале.

По словам представителей городских властей, отказ представить мясную продукцию на вегетарианском фестивале может быть расценен как неуважение местных традиций, а местная сырокопченая колбаса является традиционным продуктом северного Гессена и для жителей города является не только продуктом питания, но и одной из составляющих их идентичности.

Организаторы фестиваля из экологической организации UmweltHaus заявили, что помещение, где будет проходить фестиваль не очень большое, и места, чтобы установить еще несколько прилавков, нет.

Вегетарианский фестиваль в Касселе пройдет в апреле — в День Земли.

Местные СМИ отмечают, что спор по поводу колбасы и сосисок носит отчасти политический характер. Скоро в городе состоятся выборы мэра, и сейчас в Касселе самый разгар предвыборной кампании.

«Этот вопрос очень сильно волнует жителей, именно поэтому мы не можем его игнорировать», — заявил кандидат на пост мэра от консервативного Христианско-демократического союза Доминик Кальб.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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