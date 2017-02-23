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17:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Почти 8% нижегородцев находятся за чертой бедности

Величина прожиточного минимума в среднем за 4 квартал 2016 года составила 8639 рублей.

7,9% жителей Нижегородской области находятся за чертой бедности, по данным на 4 квартал 2016 года, сообщает Нижегородстат.

Доходы этих людей ниже прожиточного минимума, величина которого на душу населения составила 8639 рублей.

«Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума в 4 квартале 2016 года составило 3,8 раза», — говорится в сообщении Нижегородстата.

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