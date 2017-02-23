МЧС предупреждает воронежцев о резком ухудшении погоды

В ведомстве, со ссылкой на доклад, полученный от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поясняют, что в регионе ожидается сильный ветер — временами его скорость будет достигать 20 м/с. Жителям области стоит быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.

В частности, при сильном ветре не стоит находиться близко к ветхим и плохо укрепленным конструкциям. Крайне опасно стоять под линиями электропередач, приближаться к оборванным проводам. Кроме того, не стоит прятаться от ветра у стен домов, поскольку с крыш могут срываться вниз куски шифера и других кровельных материалов.

Водителям лучше отказаться от дальних поездок. В случае, если сделать это невозможно, в плохую погоду нужно быть крайне внимательными, соблюдать правила, проявить максимальную осторожность при совершении любых маневров.