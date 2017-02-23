Астронавты на МКС «поймали» корабль Dragon с помощью манипулятора

Корабль будет пристыкован к МКС в течение ближайших часов. Накануне грузовик не смог пристыковаться к станции, поскольку бортовые компьютеры дали команду об отмене операции из-за некорректных показателей о местоположении МКС.

«Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке захватили Dragon с помощью «Канадарм», — сообщает Европейское космическое агентство в официальном микроблоге в Twitter.

Корабль Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 19 февраля. Это был первый запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях после завершения эксплуатации шаттлов в 2011 году. На борту Dragon около 2,5 тонн грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии.

Ранее к МКС направился российский космический грузовик «Прогресс МС-05». Его стыковка с МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.