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14:50 (мск), источник: ТАСС

Астронавты на МКС «поймали» корабль Dragon с помощью манипулятора

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Американский астронавт Шейн Кимброу и его коллега из Франции Тома Песке успешно захватили манипулятором «Канадарм» грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, который накануне не смог пристыковаться к Международной космической станции.

Источник: AP 2017

«Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке захватили Dragon с помощью «Канадарм», — сообщает Европейское космическое агентство в официальном микроблоге в Twitter.

Корабль будет пристыкован к МКС в течение ближайших часов. Накануне грузовик не смог пристыковаться к станции, поскольку бортовые компьютеры дали команду об отмене операции из-за некорректных показателей о местоположении МКС.

Корабль Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 19 февраля. Это был первый запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях после завершения эксплуатации шаттлов в 2011 году. На борту Dragon около 2,5 тонн грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии.

Ранее к МКС направился российский космический грузовик «Прогресс МС-05». Его стыковка с МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.

Комментарии
2
Бабка Коммунистка
а зачем пиндосам устойчивые к антибиотикам бактерии ??? новый вид бактериологического оружия разрабатывают ?
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Бабка Коммунистка
думаю всё спланировали специально для проверки нештатной ситуации
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