Один из раненных в перестрелке под Уфой пришел в себя и рассказал подробности

Сегодня один из пострадавших там очнулся и рассказал, кто на них напал, сообщает ГТРК.

Очнувшийся — руководитель компании-автоперевозчика Алексей Никитин. Он уверен, что инцидент — ни что иное, как попытка рейдерского захвата его бизнеса.

Напомним, ссора разгорелась между фирмами автоперевозчиков, которые не могли поделить маршрут мирным путем. На данный момент личности напавших установлены, у подозреваемых изъяты травматические оружия. По отношению к ним возбуждено уголовное дело.