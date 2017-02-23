Один из раненных в перестрелке под Уфой пришел в себя и рассказал подробности
16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии случилась перестрелка между водителями автобусов.
16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии случилась перестрелка между водителями автобусов.
Сегодня один из пострадавших там очнулся и рассказал, кто на них напал, сообщает ГТРК.
Очнувшийся — руководитель
Напомним, ссора разгорелась между фирмами автоперевозчиков, которые не могли поделить маршрут мирным путем. На данный момент личности напавших установлены, у подозреваемых изъяты травматические оружия. По отношению к ним возбуждено уголовное дело.