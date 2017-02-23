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14:36 (мск), источник: PROUFU.ru

Один из раненных в перестрелке под Уфой пришел в себя и рассказал подробности

16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии случилась перестрелка между водителями автобусов.

Сегодня один из пострадавших там очнулся и рассказал, кто на них напал, сообщает ГТРК.

Очнувшийся — руководитель компании-автоперевозчика Алексей Никитин. Он уверен, что инцидент — ни что иное, как попытка рейдерского захвата его бизнеса.

Напомним, ссора разгорелась между фирмами автоперевозчиков, которые не могли поделить маршрут мирным путем. На данный момент личности напавших установлены, у подозреваемых изъяты травматические оружия. По отношению к ним возбуждено уголовное дело.

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