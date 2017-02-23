Многодетная мама представит Волгоград на конкурсе «Миссис Россия — 2017»

За корону «Миссис Волгоград-2017», дающей путевку на всероссийские соревнования, боролись 13 молодых мам. Победительницей стала 29-летняя Екатерина Чикова.

Екатерина — уже многодетная мама, воспитывает двух девочек и мальчика. Главная страсть молодой мамы — путешествия. Екатерина призналась, что, будучи беременной младшим малышом, много времени провела в поездках. Еще одно увлечение Екатерины — большой теннис.

Теперь волгоградке предстоит готовиться к всероссийскому этапу.

Добавим, на конкурс «Миссис Россия» и его отборочные этапы допускаются девушки и женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательные условия участия — официальный брак и хотя бы один ребенок. Кстати, в 2015 году победительницей «Миссис Россия» стала многодетная мама. Тезка волгоградки Екатерина Кримель отправилась на состязания, имея шесть детей.