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17:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

Многодетная мама представит Волгоград на конкурсе «Миссис Россия — 2017»

Участницу престижного конкурса «Миссис Россия — 2017» от Волгограда выбрали 22 февраля.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

За корону «Миссис Волгоград-2017», дающей путевку на всероссийские соревнования, боролись 13 молодых мам. Победительницей стала 29-летняя Екатерина Чикова.

Екатерина — уже многодетная мама, воспитывает двух девочек и мальчика. Главная страсть молодой мамы — путешествия. Екатерина призналась, что, будучи беременной младшим малышом, много времени провела в поездках. Еще одно увлечение Екатерины — большой теннис.

Теперь волгоградке предстоит готовиться к всероссийскому этапу.

Добавим, на конкурс «Миссис Россия» и его отборочные этапы допускаются девушки и женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательные условия участия — официальный брак и хотя бы один ребенок. Кстати, в 2015 году победительницей «Миссис Россия» стала многодетная мама. Тезка волгоградки Екатерина Кримель отправилась на состязания, имея шесть детей.

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