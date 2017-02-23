Свалка снега и строительного мусора выявлена в Советском районе Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области, заявка о свалке была оставлена нижегородцами 20 февраля.

Согласно информации, на ул. Артельной около участка № 16 была обнаружена свалка снега и кирпичей. Заявитель отмечает, что сброс мусора осуществляли грузовики по заказу руководителя бизнес-центра «Лапшиха» Рыжов Л. И., который ведет строительство неподалеку.

Заявитель также просит экологическую службу провести проверку по данному факту и обязать виновника ликвидировать свалку. Сейчас заявление находится в работе.

Напомним, что Роспотребнадзор через суд требует признать незаконной деятельность полигона отходов в Выксе Нижегородской области.