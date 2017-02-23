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15:46 (мск), источник: Nur.kz

Сексуальная «Мисс Алматы-2015» Регина Вальтер стала мамой

У девушки родился сын.

5
фотографий

Одна из самых красивых женщин южной столицы в ноябре прошлого года вышла замуж за бывшего нападающего сборной по футболу Сергея Гриндина.

Регина поделилась новостью о том, что стала мамой, на своей странице в Instagram: «Спасибо Всевышнему за такое счастье, за моего Мишутку. Это было нелегко, но все забывается, когда появляется маленькая любовь. Любовь папы с мамой», — призналась Регина.

Судя по фотографиям, Регина с малышом уже выписались из родильного дома и сейчас находится в кругу родных и близких.

Подписчики Вальтер пожелали ей всего самого наилучшего.

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