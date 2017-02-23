Сексуальная «Мисс Алматы-2015» Регина Вальтер стала мамой

Одна из самых красивых женщин южной столицы в ноябре прошлого года вышла замуж за бывшего нападающего сборной по футболу Сергея Гриндина.

Регина поделилась новостью о том, что стала мамой, на своей странице в Instagram: «Спасибо Всевышнему за такое счастье, за моего Мишутку. Это было нелегко, но все забывается, когда появляется маленькая любовь. Любовь папы с мамой», — призналась Регина.

Судя по фотографиям, Регина с малышом уже выписались из родильного дома и сейчас находится в кругу родных и близких.

Подписчики Вальтер пожелали ей всего самого наилучшего.