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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Собянин вновь пообещал переселять жителей сносимых хрущевок в том же районе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что переселять жителей сносимых пятиэтажек будут в тот же район, а также будет учитываться их мнение.

Источник: РИА Новости

Во вторник Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы. В среду Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса «хрущевок».

«Отвечая на вопросы горожан о реновации районов пятиэтажек. Новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», — написал в четверг Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что прежде чем включать в программу сноса тот или иной квартал, власти Москвы будут обязательно советоваться с жителями.

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