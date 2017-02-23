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15:36 (мск), источник: PROUFU.ru

2500 уфимцев подписали петицию на имя Владимира Путина с просьбой отставить Ирека Ялалова

«За нынешнюю зиму произошло множество ситуаций, свидетельствующих о несостоятельности нашего мэра», — начинается текст петиции, которую подписали почти 2500 уфимцев.

В нем пересчитываются все промахи сити-менеджера Уфы в последнее время начиная с решения не вывозить снег с города, до заявления о средней зарплате уфимцев, что она составляет 39 тысяч рублей.

«Рядовым уфимцам каждое его заявление кажется абсурдным и исходящим из параллельной реальности», говорит автор петиции.

В тексте также сообщается, что город каждый день стоит в многокилометровых пробках.

«Жителями города неоднократно были созданы петиции о данной ситуации на имя главы республики Хамитова Р. З., но реакции не последовало, то ли проигнорировали, то ли кумовство у нас настолько сильно. Последнее заявление мэра Ялалова: “Я рад, что были сильные снегопады”, звучит по меньшей мере кощунственно. Прошу Вас освободить мэра от занимаемой им должности и провести проверку его деятельности», резюмирует автор.

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